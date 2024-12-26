Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигматуллин: надеюсь, «Краснодар» свой первый титул выиграет быстрее, чем Гарри Кейн

Нигматуллин: надеюсь, «Краснодар» свой первый титул выиграет быстрее, чем Гарри Кейн
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Локомотива», ЦСКА и «Вероны» Руслан Нигматуллин высказался об игре и результатах «Краснодара» в осенней части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

– «Краснодар» станет чем-то вроде нашего «Байера» в этом сезоне?
– Важно, как проведут сборы зимой, чтобы команда усилилась. «Краснодар» мог уйти на паузу с отрывом, им не хватает стабильности. Я переживаю за проект Галицкого, они давно заслужили свой первый титул. Очень надеюсь, что «Краснодар» свой первый титул получит быстрее, чем Гарри Кейн, — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

Материалы по теме
Что нужно сделать «Краснодару» для победы в РПЛ? Взять дорогого бразильца недостаточно
Что нужно сделать «Краснодару» для победы в РПЛ? Взять дорогого бразильца недостаточно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android