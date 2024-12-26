Нигматуллин: надеюсь, «Краснодар» свой первый титул выиграет быстрее, чем Гарри Кейн

Бывший вратарь «Локомотива», ЦСКА и «Вероны» Руслан Нигматуллин высказался об игре и результатах «Краснодара» в осенней части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

– «Краснодар» станет чем-то вроде нашего «Байера» в этом сезоне?

– Важно, как проведут сборы зимой, чтобы команда усилилась. «Краснодар» мог уйти на паузу с отрывом, им не хватает стабильности. Я переживаю за проект Галицкого, они давно заслужили свой первый титул. Очень надеюсь, что «Краснодар» свой первый титул получит быстрее, чем Гарри Кейн, — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».