Экс-защитник «Спартака» и сборной России Кудряшов составил портрет идеального футболиста
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Бывший защитник «Спартака», «Ростова» и сборной России Фёдор Кудряшов по просьбе «Чемпионата» составил портрет идеального футболиста по различным характеристикам. Интересно, что в свой собирательный образ идеального футболиста Кудряшов не включил двух главных игроков уходящего поколения — Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Идеальный футболист по версии Фёдора Кудряшова:
удар: Халк;
пас: Хави;
игра головой: Неманья Видич;
скорость: Гарет Бэйл;
сила: Адриано;
техника: Роналдиньо;
видение поля: Андрес Иньеста;
правая нога: Андреа Пирло;
левая нога: Роберто Карлос;
харизма: Стивен Джеррард.
Видео-версия блиц-опроса Кудряшова:
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