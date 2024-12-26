Экс-защитник «Спартака» и сборной России Кудряшов составил портрет идеального футболиста

Бывший защитник «Спартака», «Ростова» и сборной России Фёдор Кудряшов по просьбе «Чемпионата» составил портрет идеального футболиста по различным характеристикам. Интересно, что в свой собирательный образ идеального футболиста Кудряшов не включил двух главных игроков уходящего поколения — Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Идеальный футболист по версии Фёдора Кудряшова:

удар: Халк;

пас: Хави;

игра головой: Неманья Видич;

скорость: Гарет Бэйл;

сила: Адриано;

техника: Роналдиньо;

видение поля: Андрес Иньеста;

правая нога: Андреа Пирло;

левая нога: Роберто Карлос;

харизма: Стивен Джеррард.

Видео-версия блиц-опроса Кудряшова: