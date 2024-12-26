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Аршавин: «Зенит» готов продавать воспитанников даже «Спартаку». Но не задëшево

Аршавин: «Зенит» готов продавать воспитанников даже «Спартаку». Но не задëшево
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Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что сине-бело-голубые готовы продавать выходцев из своей академии прямым конкурентам по РПЛ («Спартаку», «Динамо» и «Локомотиву»).

— Некоторые ваши игроки уходили из «Зенита-м» сразу в РПЛ или в ФНЛ. Есть ли кандидаты на уход уже этой зимой?
— Недавно общался с Алексеем Зининым, спортивным директором «Родины». Он заинтересован в наших футболистах. Но мы не готовы отдавать их задёшево. Сейчас один из игроков уйдёт за плеядой Козловых, Никифоровых, Барановских. Считаю, что он точно потянет ФНЛ. Это хороший кейс для нас. Продавать мы готовы всем. Да и прямым конкурентам: и «Динамо», и «Спартаку», и «Локомотиву».

— Но это же «Зенит».
— Чем больше наших футболистов будет играть в разных командах, тем нам лучше и проще будет потом в будущем привлекать игроков. А будут они востребованы для «Зенита» в будущем или нет, мы сейчас не узнаем, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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