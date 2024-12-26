«Зенит» поздравил Михаила Боярского с юбилеем

Санкт-петербургский «Зенит» в социальных сетях поздравил артиста Михаила Боярского с 75-летием.

«26 декабря заслуженному и народному артисту РСФСР, одному из самых известных болельщиков сине-бело-голубых исполнилось 75 лет.

Уважаемый Михаил Сергеевич! Мы благодарим Вас за искреннюю поддержку, за преданность «Зениту» на протяжении десятилетий и желаем Вам здоровья, долголетия и счастья. Вместе мы ещё не раз отметим наши общие победы! С юбилеем!» — написано в сообщении «Зенита».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На первой строчке находится «Краснодар» (39).