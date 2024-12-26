Тарханов: Помазун — очень сильный вратарь, в «Спартаке» он составит конкуренцию Максименко

Российский тренер Александр Тарханов высказался о возможном переходе голкипера Ильи Помазуна из ЦСКА в «Спартак».

«Помазун — очень сильный вратарь. Я смотрел практически все матчи «Урала», где Илья всегда выручал. Единственный минус, что «Урал» не смог удержать Помазуна, ведь он находился в аренде. Это была очень мощная фигура в команде. Думаю, Илья не уступит никому в «Спартаке», хотя Максименко тоже хороший вратарь и сильно прибавил при Станковиче. Но Помазун точно составит конкуренцию. У него отличные данные, он хорошо читает игру. Илья прошёл школу ЦСКА, постоянно тренировался с Акинфеевым и многое взял от Игоря.

Помазун не имеет постоянного игрового времени в ЦСКА, поэтому переход в «Спартак» — нормальное явление. В своё время Черчесов сидел в «Спартаке» под Дасаевым и ушёл в «Локомотив». Потом вернулся в «Спартак» и стал супервратарём», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.