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Экс-игрок «Спартака» Мор: Станкович проделал колоссальную работу в первой части сезона

Экс-игрок «Спартака» Мор: Станкович проделал колоссальную работу в первой части сезона
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о работе главного тренера красно-белых Деяна Станковича. По словам Мора, сербский специалист многое сделал в первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Я думаю, что у Станковича вообще не было представления ни о «Спартаке», ни об уровне нашего чемпионата. Он учился уже по ходу. И мы видим, что не всегда получалось хорошо, где‑то были проблемы, обидные поражения. Но за короткий период времени Станкович сумел сделать правильные выводы. Он проделал колоссальную работу в первой части сезона», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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