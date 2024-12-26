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Аршавин сообщил, что воспитанник «Зенита» может продолжить карьеру в Бразилии

Аршавин сообщил, что воспитанник «Зенита» может продолжить карьеру в Бразилии
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Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что воспитанник сине-бело-голубых может переехать в Бразилию.

— Иван Ананьев, 18-летний юноша, на одном из таких турниров привлёк внимание «Сан-Паулу». И они якобы делали предложение. Как сейчас развивается эта история?
— Сейчас она находится под курированием руководства. Понравился он им как раз на таком турнире. В итоге находился там четыре месяца, тренировался, забивал голы. Вроде всё шло к подписанию арендного договора. Но для этого он должен продлить контракт с нами, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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