Владимир Быстров заявил, что с удовольствием вернулся бы в медиапространство

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что готов вернуться в медиапространство. Ранее заместитель председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что Быстров уехал в Дубай (ОАЭ).

«С удовольствием вернусь в медиапространство. Но не знаю, что для этого нужно», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

40-летний Владимир Быстров завершил игровую карьеру в 2018 году. Он выступал за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак», махачкалинский «Анжи», «Краснодар» и «Тосно» из Ленинградской области.