Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Быстров заявил, что с удовольствием вернулся бы в медиапространство

Владимир Быстров заявил, что с удовольствием вернулся бы в медиапространство
Комментарии

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что готов вернуться в медиапространство. Ранее заместитель председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что Быстров уехал в Дубай (ОАЭ).

«С удовольствием вернусь в медиапространство. Но не знаю, что для этого нужно», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

40-летний Владимир Быстров завершил игровую карьеру в 2018 году. Он выступал за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак», махачкалинский «Анжи», «Краснодар» и «Тосно» из Ленинградской области.

Материалы по теме
Аршавин рассказал, куда пропал из информационного пространства Быстров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android