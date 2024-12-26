Нигматуллин: этот «Спартак» — один из лучших за последние годы

Бывший вратарь «Локомотива», ЦСКА и «Вероны» Руслан Нигматуллин высказался об игре и результатах московского «Спартака» в осенней части нынешнего сезона РПЛ.

– Есть ощущение, что пауза не на руку «Спартаку». Как вам их игра?

— Они с удовольствием продолжили бы играть и побеждать. Были в великолепной форме, шикарная форма Барко и Угальде. Этот «Спартак» – один из лучших за последние годы. Задача Станковича – удержать и приумножить этот темп.

– «Спартак» в чемпионской гонке?

– Они врываются в эту битву, — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».