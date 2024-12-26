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Алдонин: со временем у Аршавина может получиться в качестве президента «Зенита»

Алдонин: со временем у Аршавина может получиться в качестве президента «Зенита»
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Российский тренер Евгений Алдонин высказался о перспективах бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина в деятельности функционера. В настоящее время 43-летний Андрей Аршавин занимает должность заместителя председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита».

«Андрюша выбрал себе неплохое место для работы, Андрей Сергеевич молодец (смеётся). С точки зрения футбольной харизмы у него всё в порядке, но встаёт вопрос опыта и знаний. Я знаю, что он развивается — получает тренерскую лицензию и, если не ошибаюсь, получил лицензию менеджера ФИФА. У него есть всё, чтобы быть успешным менеджером в будущем. Что касается президента «Зенита», это очень серьёзная должность. Думаю, со временем может получиться и на этом посту», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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