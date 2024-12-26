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Аршавин объяснил, почему Семак чаще привлекает к работе игроков молодёжки, чем «Зенита-2»

Аршавин объяснил, почему Семак чаще привлекает к работе игроков молодёжки, чем «Зенита-2»
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Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему к главной команде сине-бело-голубых чаще привлекаются игроки из молодёжки, а не из «Зенита-2».

— Визуально кажется, что главная команда любит молодёжку больше, чем «Зенит-2». Почему так происходит?
— В этом сезоне так сложилось. Плюс на каком-то отрезке так получалось, что более талантливые игроки выступали за «Зенит-м», а не за «Зенит-2». Сейчас это не так. Здесь есть нюанс, который не все знают. «Двойка» в трансферные окна ФИФА не отдыхает, а играет. Поэтому, естественно, они готовятся к своим матчам. И нам проще взять игроков из молодёжки, чем из «Зенита-2», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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