Игорь Ледяхов: чемпионства «Зенита» уже приелись

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался об итогах 2024 года в российском футболе.

«Если подводить итоги 2024 года для российского футбола, у нас неплохой чемпионат, где обострилась борьба за чемпионство. Уже приелись чемпионства «Зенита». Сейчас есть конкурентоспособные команды, которые могут составить борьбу за золото. «Краснодар» очень неплохо выглядит, «Спартак» выглядел очень хорошо перед зимней паузой, а также «Динамо» может составить борьбу. Кроме того, внизу турнирной таблицы идёт серьёзная борьба за выживание. Поэтому мы не видим неинтересных матчей», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.