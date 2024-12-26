Игроки «Спартака» подарили новогодние подарки детям с тяжёлыми заболеваниями

Голкипер московского «Спартака» Александр Довбня и футболистка женской команды красно-белых Анна Кожникова посетили отделение детской больницы и поздравили пациентов с наступающим Новым 2025 годом.

Видео доступно на странице «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».

«Команда добра «Спартака» вручила подарки юным пациентам Центра имени Дмитрия Рогачёва. Поздравить ребят с наступающим Новым годом приехали вратарь «Спартака» Александр Довбня и капитан ЖФК «Спартак» Анна Кожникова. Помимо подарков, мы украсили новогодними гирляндами и игрушками одно из отделений НМИЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва.

Благодарим каждого, кто стал частью Команды добра «Спартака» и в пятый год подряд помог сбыться мечтам десятков детей, которые, как никто другой, верят в настоящее новогоднее чудо», — написано в сообщении клуба.