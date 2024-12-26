Аршавин рассказал, какое поражение способствовало успеху сборной России на Евро-2008

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о поездке молодёжки сине-бело-голубых на международный турнир в Бразилию. Также он поделился воспоминаниями с Евро-2008.

— Молодёжная команда «Зенита» съездила на турнир в Бразилию. В чём польза таких ивентов?

— Наши команды должны иметь международный опыт, находиться в международной повестке, и все видят, как клуб успешно работает в этом направлении. У клуба, у руководства хорошие отношения с разными федерациями и спортивными центрами, вот мы и отправляем туда ребят, которые, скорее всего, в следующем году будут играть в молодёжной команде. Ещё туда поехали четверо парней 2008 года. Это им в качестве подарка за хорошее выступление в ЮФЛ.

Практическая польза: сейчас 2010 год выиграл чемпионат России. И кому-то из них задавали вопрос: что помогло в развитии? Ранее они тоже ездили в Бразилию играть с местными командами. Сказали, что это пошло на пользу. Там они встречаются в том числе с соперниками выше уровнем. И когда понимают, что могут бороться, становятся увереннее. Плюс приходит понимание, как надо играть в таких матчах.

Иногда вспоминаю, когда мы в 2007-м проиграли Нидерландам 1:4. Просто в одну кассу. Однако в конце, когда уже летели 0:3, я вышел на поле и заиграли смелее. А в следующем году встретились с ними на Евро-2008. Считаю, что нам помогло именно то поражение. И обратный пример: когда мы играли со Словенией и в первом матче должно было быть 3:0 или 4:0. А они забили на 90-й минуте. И тогда в последние 10-15 минут соперник понял, что может бороться. Это и помогло им обыграть нас у себя дома, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.