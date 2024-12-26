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Джанашия заявил, что в РПЛ нет нападающего, который мог бы уехать в Европу

Джанашия заявил, что в РПЛ нет нападающего, который мог бы уехать в Европу
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия оценил уровень российских форвардов, а также высказался об игре футболиста московского «Динамо» Константина Тюкавина.

– Сейчас в РПЛ нет нападающего, который мог бы уехать в Европу. Ни в одной команде.

– Тюкавин тоже не проявит себя в Европе?
– Ему пока рано ехать в Европу. Он ещё молодой. Если он сейчас уедет, то может потеряться. Там ведь совсем другой футбол, так что пока ему рано туда ехать, – приводит слова Джанашии Metaratings.

Суммарно в нынешнем сезоне Константин Тюкавин принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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