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Игорь Ледяхов: у Батракова есть все характеристики, чтобы вырасти в большого футболиста

Игорь Ледяхов: у Батракова есть все характеристики, чтобы вырасти в большого футболиста
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Российский тренер Игорь Ледяхов высказался об игре полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова. В сезоне-2024/2025 Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и восемью результативными передачами.

«Если брать нашу молодёжь, Батракова можно назвать открытием этого года. У него очень хорошие результаты: много забивал и отдавал. Но надо смотреть на него во второй части чемпионата России, потому что молодёжи свойственна нестабильность. Сначала она сверкает, а потом идёт стагнация. Батракову уже дали большие авансы, у него есть все характеристики для того, чтобы вырасти в большого футболиста», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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