Андрей Аршавин высказался о будущем «Зенита-2»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем второй команды сине-бело-голубых.

— Какое будущее у «Зенита-2»? Ведь не так давно ставилась задача выхода в «Золото».

— Когда игрался полугодовой чемпионат, мы стремились стать первыми. Потому что на коротком отрезке легче сохранить ребят. Тогда же попросил Касимова и Сауся остаться, пообещав их отпустить после него. Но мы стали вторыми. А Саусь и Касимов ушли, мы их продали, заработав денег. Так что я рад.

Мы всё равно всегда стремимся быть наверху. Как показало «Динамо», выигрывать можно. Не скажу, что их «двойка» прямо убивалась или они собрали суперопытный состав. На следующий год мы точно хотим сделать хороший полугодовой старт. И всех наших сильных ребят я просил остаться. Понятно, что если будут предложения, то мы их продадим. И на сборы тоже отпустим, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.