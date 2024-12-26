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Мор: «Акрон» играет в типичный немецкий футбол

Мор: «Акрон» играет в типичный немецкий футбол
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Известный экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о стиле игры тольяттинского «Акрона». Для клуба текущий сезон является дебютным в Российской Премьер-Лиге. Мор заявил, что «Акрон» играет в типичный немецкий футбол — атакует большими силами и играет на встречных курсах.

«Я бы сказал, что «Акрон» играет в типичный немецкий футбол. То есть они стараются играть на встречных курсах, если это позволяет делать соперник. Большими силами бегут в атаку», — сказал Эдуард Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, на момент зимнего перерыва в сезоне «Акрон» идёт на девятом месте в турнирной таблице чемпионата страны.

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