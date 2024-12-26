«Крылья Советов» определились со вторым зарубежным соперником на зимних сборах

Самарские «Крылья Советов» в социальных сетях назвали второго соперника по контрольным матчам на первом зимнем сборе в январе 2025 года. Первый сбор команды пройдёт с 13 по 24 января в турецкой Ларе.

«Определился второй соперник самарцев на первом сборе — им стал клуб «Единство» из сербского города Уб. Команда выступает в высшем дивизионе национального первенства. Матч состоится 24 января и станет завершающим этапом первого сбора. Первая игра пройдёт с болгарским клубом «Ботев» 22 января. Запланированы трансляции обоих матчей в прямом эфире», — написано в сообщении клуба.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за 18 матчей.