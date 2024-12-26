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33-летний ван Дейк заявил, что готов играть ещё три-четыре года на высоком уровне

33-летний ван Дейк заявил, что готов играть ещё три-четыре года на высоком уровне
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Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заявил, что готов играть на самом высоком уровне ещё несколько лет. Также нидерландский футболист признался в любви к мерсисайдскому клубу.

«Я люблю этот клуб, клуб любит меня. Я люблю болельщиков, болельщики любят меня. По моему мнению, я смогу играть ещё как минимум три-четыре года на самом высоком уровне. Посмотрим, что принесёт нам будущее», — приводит слова ван Дейка инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Нидерландский защитник выступает за «красных» с января 2018 года. Вместе с мерсисайдским клубом ван Дейк выиграл английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, внутренние кубки и клубный чемпионат мира по футболу.

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