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Игорь Ледяхов: Захаряну нужно цепляться за Ла Лигу — вернуться в РПЛ всегда успеет

Игорь Ледяхов: Захаряну нужно цепляться за Ла Лигу — вернуться в РПЛ всегда успеет
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Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне. В этом сезоне Захарян ещё не выходил на футбольное поле в официальных матчах.

«Думаю, что Захаряну нужно продолжать пробовать себя в Испании, прошло ещё мало времени. Человек приехал туда неготовым. В Испании очень высокий ритм, тренировочный процесс и всё на больших скоростях. Его организм просто не был готов к таким нагрузкам, отсюда частые травмы. В Испании всё делается на два шага вперёд. Но у Захаряна молодой организм — у него есть всё, чтобы стать классным футболистом.

Если он сейчас подлечится и привыкнет к быстрому испанскому чемпионату, у него есть шанс зацепиться в Ла Лиге. Не надо никуда спешить, тем более он всегда успеет вернуться в РПЛ. Надо цепляться за чемпионат Испании, который является одним из лучших в мире. Будет лучше, если он восстановится и будет доказывать, что его купили не зря», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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