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Ледяхов: Сафонов составит конкуренцию Доннарумме, в «ПСЖ» рассчитывают на Матвея

Ледяхов: Сафонов составит конкуренцию Доннарумме, в «ПСЖ» рассчитывают на Матвея
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Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о конкуренции российского голкипера Матвея Сафонова с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой во французском «ПСЖ».

«Конечно, учитывая травму Доннаруммы, у Сафонова хорошие шансы зарекомендовать себя в «ПСЖ». Но ему и так даётся много шансов — видно, что Энрике рассчитывает на Матвея. Доннарумма — высококлассный вратарь, но он допускает много ошибок. Поэтому Сафонов имеет все шансы составить конкуренцию, тем более он достаточно неплохо проявляет себя. К примеру, в Кубке Франции Матвей взял два пенальти, у него была хорошая пресса», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне 25-летний Матвей Сафонов провёл за «ПСЖ» восемь матчей во всех турнирах.

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