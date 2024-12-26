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Андрей Аршавин оценил работу академии «Зенита» в 2024 году по 10-балльной шкале

Андрей Аршавин оценил работу академии «Зенита» в 2024 году по 10-балльной шкале
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Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин оценил работу клубной академии по итогам 2024 года. Он поставил академии сине-бело-голубых 7-8 баллов из 10. При оценке Аршавин отталкивался преимущественно от спортивных результатов.

«Оценить работу академии «Зенита» в 2024 году? 7-8 баллов из 10. Если бы выиграла молодёжка… Но это если оценивать по спортивным результатам. Нас, конечно, интересуют игроки, но их тоже стало больше. Может, не в тех местах, но глобально то, что планировали, работало», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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