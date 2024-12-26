Нигматуллин охарактеризовал Александра Соболева как «токсичного» футболиста

Бывший вратарь «Локомотива», ЦСКА и «Вероны» Руслан Нигматуллин высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве, обсуждая переход форварда из «Спартака» в санкт-петербургский клуб.

– Соболев после перехода из «Спартака» в «Зенит» не забил ни одного мяча в чемпионате. Что с ним?

– Это прекрасный трансфер для «Спартака». Избавились от токсичного и немотивированного футболиста. Соболев и сейчас не демонстрирует высокую мотивацию. Я думаю, он больше мотивирован игрой в Dota, чем в футбол. Соболев наслаждается своим контрактом, — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Соболев выступал в составе «Спартака» с 2020 года. За этот период он принял участие в 140 матчах во всех турнирах, в которых отметился 58 голами и 32 результативными передачами. В стане красно-белых нападающий выиграл Кубок России (сезон-2021/2022). Минувшим летом 27-летний футболист перешёл в санкт-петербургский «Зенит». За это время Соболев сыграл 17 матчей во всех соревнованиях, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.