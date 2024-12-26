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Алдонин — о словах Абаскаля про «Спартак»: абсолютно некрасиво говорить про «багаж»

Алдонин — о словах Абаскаля про «Спартак»: абсолютно некрасиво говорить про «багаж»
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Бывший российский футболист Евгений Алдонин отреагировал на слова бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Ранее испанский специалист заявил, что нынешняя команда красно-белых была полностью подготовлена и создана им и его тренерским штабом.

«Что касается слов Абаскаля про «Спартак», абсолютно некрасиво говорить про «багаж». Учитывая небольшой срок работы в команде, так говорить некорректно. Но этот сезон для «Спартака» не был идеальным. Концовка первой части была яркой, поэтому все заговорили о «Спартаке». Но мы помним летний период, который был не впечатляющим по результатам и игре.

Мне кажется, что Абаскаль сейчас просто пользуется тем, что о «Спартаке» много говорят. Он просто решил напомнить о себе. Конечно, в команде есть футболисты, которые пришли при Абаскале. Но большая разница, как игроки проявляли себя раньше и сейчас. На это влияет много разных факторов. Точно дело не в Абаскале», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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