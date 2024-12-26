Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Однажды став спартаковцем, останешься им навсегда». Промес опубликовал пост в соцсети

«Однажды став спартаковцем, останешься им навсегда». Промес опубликовал пост в соцсети
Комментарии

Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес в социальной сети опубликовал пост, посвящённый российскому клубу.

Фото: Аккаунт Квинси Промеса в социальной сети

«Однажды став спартаковцем, останешься спартаковцем навсегда», — написал Промес в публикации с эмблемой «Спартака».

32-летний Квинси Промес выступал за «Спартак» в периоды с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017). Сейчас Промес выступает за «Дубай Юнайтед», ожидая решения по возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.

Материалы по теме
Абаскаль: не теряю связь с Промесом, уважаю его за то, что он дал «Спартаку» и мне лично
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android