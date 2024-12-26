«Однажды став спартаковцем, останешься им навсегда». Промес опубликовал пост в соцсети

Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес в социальной сети опубликовал пост, посвящённый российскому клубу.

Фото: Аккаунт Квинси Промеса в социальной сети

«Однажды став спартаковцем, останешься спартаковцем навсегда», — написал Промес в публикации с эмблемой «Спартака».

32-летний Квинси Промес выступал за «Спартак» в периоды с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017). Сейчас Промес выступает за «Дубай Юнайтед», ожидая решения по возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.