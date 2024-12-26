Гершкович: Черчесов качественно работает, у Казахстана будут результаты

Российский тренер, член исполкома РФС Михаил Гершкович высказался о работе главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова. Ранее в СМИ появилась информация, что Станислава Черчесова могут уволить из сборной Казахстана в ближайшее время.

«Он всегда качественно работает, его команда функционально хорошо подготовлена, в тактическом плане они грамотно играли, но многое зависит от уровня мастерства футболистов. Посмотрите, с какими соперниками они играли. Я очень надеюсь, что Казахстан под руководством Черчесова покажет хорошую игру. Нет сомнений, что у него будет результат. Думаю, они смогут квалифицироваться на чемпионат мира», — приводит слова Гершковича «РБ Спорт».

Российский специалист возглавил сборную Казахстана минувшим летом. За этот период под его руководством казахстанская национальная команда приняла участие в шести матчах Лиги наций УЕФА, в которых она пять раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью.