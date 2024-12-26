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«Спортинг» объявил о назначении нового тренера вместо уволенного Перейры

«Спортинг» объявил о назначении нового тренера вместо уволенного Перейры
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Лиссабонский «Спортинг» объявил о назначении на должность главного тренера команды португальского специалиста Руя Боржеша.

Напомним, ранее клуб сообщил об увольнении Жоау Перейры, который сменил на посту главного тренера ушедшего в «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима. На данный момент «Спортинг» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, имея в своём активе 37 очков. У лидирующей «Бенфики» 38 очков. Тройку лидеров замыкает «Порту» (37 очков).

В следующем матче внутреннего первенства лиссабонцы встретятся как раз с «Бенфикой». Матч состоится 29 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск.

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