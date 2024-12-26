Аршавин: переход Козлова в «Краснодар» — грусть. Но я всё равно желаю ему там играть

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о переходе воспитанника сине-бело-голубых Данилы Козлова в «Краснодар» прошлым летом.

— Прогресс каких воспитанников в академии вас удивил за этот год?

— Если говорить внутри академии, то это Серёга Чернов. Прошлой зимой я просил остаться его до лета, а дальше хотели принять решение. Но в итоге уже через три месяца мы чуть ли не упрашивали его пойти в «Зенит-2». Мушкарин резко прибавил и стал надёжнее. И Богдан Левандовский, кстати. Я бы его уже раза три отовсюду отчислил. Но тренеры переубедили. И в этом году он здорово спрогрессировал.

А на уровне РПЛ мне нравится, как играет Касимов. Учитывая форму Прохина и Переса, кажется, Касим заслуживал больше времени. Хорош Богдан Москвичёв. Переход Козлова в «Краснодар» — грусть. Но я всё равно желаю ему там играть. Застопорился ли его прогресс? Чуть-чуть да. Но молодой игрок не может развиваться только вверх. Так можно сказать разве что про Кержа, который сразу стал здорово играть и развиваться, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.