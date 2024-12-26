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«Манчестер Сити» — «Эвертон»: стартовые составы команд на матч 18-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» — «Эвертон»: стартовые составы команд на матч 18-го тура АПЛ
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Сегодня, 26 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Сити» и «Эвертон». Команды будут играть на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Начало игры — в 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Ортега, Аканджи, Гвардиол, Льюис, Аке, Ковачич, Силва, Фоден, Доку, Савио, Холанд.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Гейе, Мангала, Дукуре, Харрисон, Ндиайе, Калверт-Льюин.

«Манчестер Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков за 17 матчей. «Эвертон» находится на 15-й строчке, заработав 16 очков за 16 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.

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