Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны подробности ухода спортивного директора Мовсесьяна из ЦСКА

Стали известны подробности ухода спортивного директора Мовсесьяна из ЦСКА
Комментарии

В ЦСКА начали переговоры об уходе спортивного директора Андрея Мовсесьяна ещё два месяца назад. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Уход Мовсесьяна — инициатива клуба. Всё это время стороны искали компромиссные условия расторжения контракта.

49-летний специалист работал в армейском клубе на разных должностях с 2012 года. С 2022 года он занимал должность спортивного директора. ЦСКА по состоянию на сегодняшний день занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Команда Марко Николича набрала 31 очко по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Зенитом».

Материалы по теме
Полузащитник ЦСКА Файзуллаев отреагировал на слухи о возможном переходе в «Монако»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android