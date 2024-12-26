Стали известны подробности ухода спортивного директора Мовсесьяна из ЦСКА

В ЦСКА начали переговоры об уходе спортивного директора Андрея Мовсесьяна ещё два месяца назад. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Уход Мовсесьяна — инициатива клуба. Всё это время стороны искали компромиссные условия расторжения контракта.

49-летний специалист работал в армейском клубе на разных должностях с 2012 года. С 2022 года он занимал должность спортивного директора. ЦСКА по состоянию на сегодняшний день занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Команда Марко Николича набрала 31 очко по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Зенитом».