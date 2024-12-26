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Ледяхов: Алексей Миранчук выстрелил в Америке, все довольны его игрой

Ледяхов: Алексей Миранчук выстрелил в Америке, все довольны его игрой
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Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о выступлениях полузащитника Алексея Миранчука в американской «Атланте Юнайтед» и оценил перспективы его возможного ухода из клуба.

«Алексею Миранчуку комфортно в Америке. Если он чувствует себя там хорошо, может остаться. В Италии у него получилось 50 на 50, а в Америке он выстрелил — все довольны его игрой. Думаю, что он останется там», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сезоне-2024 американской МЛС 29-летний Алексей Миранчук провёл 14 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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