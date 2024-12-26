Газизов: допуск пловцов на международную арену — хороший знак для футбола

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о возможном возвращении российских клубов к международным турнирам.

«Я не знаю, стал ли российский футбол ближе к возвращению, но последние тенденции связаны с допуском наших атлетов и пловцов на международную арену. А это хороший знак для футбола. Нам остаётся только надеяться на допуск. Мы будем делать всё, что от нас зависит», – приводит слова Газизова Metaratings.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Ранее российские спортсмены выступили на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия) в статусе нейтральных атлетов.