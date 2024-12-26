Полузащитник ЦСКА Файзуллаев заявил, что не допускает перехода в другой клуб РПЛ

Футболист московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, что не допускает перехода в другой клуб Российской Премьер-Лиги. Ранее в СМИ появились слухи, что Аббосбек интересен французскому «Монако», однако сам футболист отметил, что из французского клуба с ним никто не связывался.

— Твой переход в другой клуб РПЛ возможен?

— Думаю, нет. Мне хорошо в ЦСКА, всё устраивает. Зачем что-то менять внутри России?

— А если «Зенит» даст тебе много денег?

— И?

— Выберешь его или условную «Жирону» со средней зарплатой?

— «Жирону», — приводит слова Файзуллаева Sport24.

Файзуллаев выступает в составе ЦСКА с августа 2023 года. В текущем сезоне сыграл 23 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее соглашение игрока сборной Узбекистана с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.