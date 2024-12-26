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Непомнящий: ЦСКА нужен такой нападающий, как Угальде, Соболев меня разочаровывает

Непомнящий: ЦСКА нужен такой нападающий, как Угальде, Соболев меня разочаровывает
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Российский тренер Валерий Непомнящий ответил, какой нападающий необходим московскому ЦСКА.

«Умный. Здесь сложно говорить. Взять, к примеру, Угальде. Он начал забивать, но какой он? Маленький, юркий, с мячом на ты, с партнёрами взаимодействует. ЦСКА нужен такой нападающий. Мусаев уже есть.

Как Соболев или Заболотный? Соболев меня так разочаровывает! Я на него много надежд возлагал, когда он был ещё мальчишкой, в Томске играл. Потом в «Крыльях» начал здорово себя проявлять, в «Спартаке». Куда его понесло потом? Голова с ногами никак не объединится в одно целое. Всё по отдельности. Не хотел бы, чтобы он приходил в ЦСКА. И нападающий такого типа уже есть — Мусаев», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.

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