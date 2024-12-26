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Аршавин объяснил свои слова о том, что тренерский штаб «Зенита» нуждается в ротации

Аршавин объяснил свои слова о том, что тренерский штаб «Зенита» нуждается в ротации
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Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин объяснил свои слова о том, что тренерский штаб сине-бело-голубых нуждается в ротации.

— В подкасте с Виллиамом де Оливейрой вы говорили о необходимой ротации в тренерском штабе «Зенита». Это был прикол?
— Конечно, мы стебёмся. В «Зените» же действительно очень много тренеров (улыбается), — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом Российской Премьер-Лиги в шести последних сезонах подряд. Команду возглавляет Сергей Семак, с которым сине-бело-голубые и выиграли шесть титулов РПЛ.

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