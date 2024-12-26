Масалитин: как бы в ЦСКА не сделали Мовсесьяна крайним в провальной селекции

Экс-футболист ПФК ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на новости о возможной отставке спортивного директора армейского клуба Андрея Мовсесьяна.

«Как бы в ЦСКА не сделали Мовсесьяна крайним в плане провальной селекции. Понятно, что под Николича железно брали Жемалетдинова и Пьянича. Что касается Койта, непонятно, кто его брал. Ещё остаются Шуманский и Гуарирапа. Эти трансферы можно назвать неудачными. Но тяжело сказать, насколько к ним причастен Мовсесьян. Самое плохое, если стрелки будут переведены на него.

Я всегда за то, чтобы на таких постах работали бывшие футболисты. Андрей — воспитанник ЦСКА и играл в «Спартаке». У него есть свой взгляд и принципы. Нужно знать, насколько ему позволяли работать в таких условиях. Делал ли он решающее решение? Если ты спортивный директор в хорошем понимании этого слова, от тебя зависят результаты команды. Ты имеешь право приглашать главного тренера и влиять на всю игровую систему. Насколько я знаю, его не допускали до таких условий. Естественно, последнее слово было за Орешкиным, Бабаевым и Гинером. А Мовсесьяну было тяжело работать и под всех подстраиваться.

Тяжело сказать, кто должен быть на посту спортивного директора ЦСКА. Но знаю одну кандидатуру — Масалитин (смеётся). «Зенит» работает без спортивного директора, а «Спартак» в очередной раз приглашает иностранца. На такой должности должен работать человек с именем, который разбирается в футболе, чтобы принести пользу ЦСКА», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.