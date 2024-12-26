Карсаков: в шоке, что Мовсесьян покидает ЦСКА, мы с ним созванивались буквально день назад

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Карсаков высказался об отставке Андрея Мовсесьяна с должности спортивного директора клуба.

«Мы с Мовсесьяном созванивались буквально день назад и решали некоторые вопросы. Поэтому в шоке от информации, что он покидает ЦСКА. Я даже не знал об этом», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

49-летний Мовсесьян работал в армейском клубе на разных должностях с 2012 года. С 2022 года он занимал должность спортивного директора. ЦСКА по состоянию на сегодняшний день занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона.