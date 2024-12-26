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Гершкович назвал лучших игроков осенней части нынешнего сезона РПЛ

Гершкович назвал лучших игроков осенней части нынешнего сезона РПЛ
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Российский тренер, член исполкома РФС Михаил Гершкович назвал трёх лучших игроков первой части нынешнего сезона РПЛ. Так, Гершкович отметил нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и форварда «Краснодара» Джона Кордобу.

— Кого бы назвали лучшим игроком первой части сезона?
— Я бы выделил троих — Батракова, который произвёл очень хорошее впечатление, Угальде, который шикарную концовку выдал, забивал, отдавал много, и Кордобу, который тащит «Краснодар» семимильными шагами. Это очень хороший футболист, грамотный, — приводит слова Гершковича «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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