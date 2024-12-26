Гершкович назвал лучших игроков осенней части нынешнего сезона РПЛ

Российский тренер, член исполкома РФС Михаил Гершкович назвал трёх лучших игроков первой части нынешнего сезона РПЛ. Так, Гершкович отметил нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и форварда «Краснодара» Джона Кордобу.

— Кого бы назвали лучшим игроком первой части сезона?

— Я бы выделил троих — Батракова, который произвёл очень хорошее впечатление, Угальде, который шикарную концовку выдал, забивал, отдавал много, и Кордобу, который тащит «Краснодар» семимильными шагами. Это очень хороший футболист, грамотный, — приводит слова Гершковича «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».