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Джикия, Соболев и Дзюба попали в рейтинг главных нарушителей ПДД в мире спорта

Джикия, Соболев и Дзюба попали в рейтинг главных нарушителей ПДД в мире спорта
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Интернет-портал Postnews составил рейтинг главных нарушителей правил дорожного движения в мире спорта по итогам 2024 года. Половина мест в этом «послужном списке» досталась футболистам. Причём большинство из них входят в топ-5 нарушителей по количеству штрафов. Лидером с большим отрывом является защитник «Химок» Георгий Джикия, который в среднем умудрился получить практически по два штрафа в день.

Главные нарушители ПДД в мире российского спорта за 2024 год:

1. Георгий Джикия (ФК «Химки») — 652 штрафа за год на 606 тыс. рублей.

2. Илья Авербух (фигурное катание) — 409 штрафов за год на 428,5 тыс. рублей.

3. Александр Соболев (ФК «Зенит») — 264 штрафа за год на 237 тыс. рублей.

4. Артём Дзюба (ФК «Акрон») — 258 штрафов за год на 222,5 тыс. рублей.

5. Дмитрий Баринов (ФК «Локомотив») — 216 штрафов за год.

6. Алина Загитова (фигурное катание) — 210 штрафов за год на 159 тыс. рублей.

7. Никита Нагорный (гимнастика) — 202 штрафа за год на 165,5 тыс. рублей.

8. Илья Ковальчук (экс-хоккеист ХК «Спартак») — 181 штраф за год на сумму 211 тыс. рублей.

9. Рифат Жемалетдинов (ПФК ЦСКА) — 176 штрафов за год на сумму 184 тыс. рублей.

10. Сергей Толчинский (ХК СКА) — 165 штрафов за год на 193 тыс. рублей.

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