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Дмитрий Карсаков: если бы Помазун нужен был ЦСКА, вряд ли его отпускали бы в «Спартак»

Дмитрий Карсаков: если бы Помазун нужен был ЦСКА, вряд ли его отпускали бы в «Спартак»
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Бывший футболист Дмитрий Карсаков высказался о возможном переходе голкипера Ильи Помазуна из ЦСКА в «Спартак».

«Помазун не играл в этом сезоне за ЦСКА, потому что есть Акинфеев и Тороп. Если бы Илья нужен был армейцам, вряд ли его отпускали бы в «Спартак». Насколько понимаю, у него есть контракт с ЦСКА, но, если он не играет, значит, на него не рассчитывают. Раньше тоже не рассчитывали, но отдавали в аренду в «Урал».

Конечно, у болельщиков ЦСКА будет негативная реакция от перехода Помазуна в «Спартак». Но когда-то Онопко работал в армейском клубе. Это футбол. Вспомните, когда Фигу перешёл из «Барселоны» в «Реал». Это коммерческие взгляды. Абсолютно несправедливо с ЦСКА поступил Марио Фернандес. Его любили дети, и у него было много поклонников. Если ты дал слово, не надо было уходить в «Зенит». А Помазун ничего не обещал», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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