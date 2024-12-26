Лисандро Мартинес: игроки знают, насколько великим клубом является «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес высказался о последних результатах «красных дьяволов» и заявил, что манкунианский клуб является великим.

«Мы знаем, насколько велик этот клуб, какие здесь требования. К сожалению, мы не в лучшей форме, если говорить о результатах, но я думаю, что мы создаём нечто прекрасное, и со временем вы увидите, на что мы способны», — приводит слова Мартинеса BolaVip.

На данный момент после 17 матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка. Таким образом, подопечные Аморима расположились на 13-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Мартинес выступает за «красных дьяволов» с 2022 года. Ранее аргентинец играл за амстердамский «Аякс».