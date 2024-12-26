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Андрей Аршавин рассказал, зачем ему нужна тренерская лицензия

Андрей Аршавин рассказал, зачем ему нужна тренерская лицензия
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Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, зачем ему нужна тренерская лицензия.

— В ноябре вы сдавали экзамен на лицензию А. Получили?
— Выдача пройдёт в феврале.

— Зачем вам это?
— Этот же вопрос мне задавал один из моих руководителей. Ответил: «Когда вы меня отсюда выгоните, пойду сидеть куда-нибудь вторым на скамейку», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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