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Михаил Гершкович назвал Соболева великолепным нападающим

Михаил Гершкович назвал Соболева великолепным нападающим
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Российский тренер, член исполкома РФС Михаил Гершкович высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве, назвав форварда сине-бело-голубых «великолепным».

— Нужен ли был «Зениту» Соболев?
— Я бы такими критериями не оценивал. Чтобы футболист заиграл, должно многое совпасть. Соболев — великолепный нападающий, у меня в этом нет никаких сомнений. Он ярко играл в «Спартаке», много забивал. Мы же не знаем, какие там точно причины могут быть. Видно, что Саша играет с некоторой нервозностью — ему нужно себе лично доказать, на что он способен. Посмотрим, как игрок справится с этим, — приводит слова Гершковича «РБ Спорт».

Соболев выступал в составе «Спартака» с 2020 года. За этот период он принял участие в 140 матчах во всех турнирах, в которых отметился 58 голами и 32 результативными передачами. В стане красно-белых нападающий выиграл Кубок России (сезон-2021/2022). Минувшим летом 27-летний футболист перешёл в санкт-петербургский «Зенит». За это время Соболев сыграл 17 матчей во всех соревнованиях, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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