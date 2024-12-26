Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Эвертон»: Бернарду Силва открыл счёт на 14-й минуте

«Манчестер Сити» — «Эвертон»: Бернарду Силва открыл счёт на 14-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Эвертон». Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Манчестер Сити» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Б. Силва – 14'     1:1 Ндиайе – 36'    

На 14-й минуте счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

«Манчестер Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков за 17 матчей. «Эвертон» находится на 15-й строчке, заработав 16 очков за 16 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.

Материалы по теме
Топ-события четверга: «Ливерпуль» — «Лестер», «Сити» — «Эвертон», хоккей и марафон в лыжах
Топ-события четверга: «Ливерпуль» — «Лестер», «Сити» — «Эвертон», хоккей и марафон в лыжах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android