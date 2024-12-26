«Манчестер Сити» — «Эвертон»: Бернарду Силва открыл счёт на 14-й минуте

В эти минуты проходит матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Эвертон». Команды играют на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Манчестер Сити» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 14-й минуте счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

«Манчестер Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков за 17 матчей. «Эвертон» находится на 15-й строчке, заработав 16 очков за 16 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 39 очков после 16 матчей.