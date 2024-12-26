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Тарханов предположил, что отставка Мовсесьяна из ЦСКА происходит по инициативе Николича

Тарханов предположил, что отставка Мовсесьяна из ЦСКА происходит по инициативе Николича
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Известный российский специалист Александр Тарханов высказался об отставке Андрея Мовсесьяна с должности спортивного директора ЦСКА.

«Главная обязанность спортивного директора клуба — это поиск футболистов. Уже главный тренер команды отвечает за то, брать этого игрока или нет. Возможно, что решение об отставке Мовсесьяна принято по инициативе Марко Николича.

Не знаю, кто является хорошим кандидатом на пост спортивного директора ЦСКА. Самое главное, чтобы было хорошее взаимодействие между главным тренером и спортивным директором команды», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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