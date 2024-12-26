Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин рассказал о разговоре агента Андреева с губернатором Самарской области Федорищевым

Аршавин рассказал о разговоре агента Андреева с губернатором Самарской области Федорищевым
Комментарии

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о разговоре футбольного агента Павла Андреева с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Ранее стало известно, что депутат подал заявление в правоохранительные органы на незаконную деятельность агентских групп в футболе.

— Вы не беспокоитесь за будущее Павла Андреева, учитывая слова губернатора Федорищева?
— На момент нашего разговора Павел Олегович туда съездил, переговорил. Видимо, всё решилось реально, — сказал Андрей Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Материалы по теме
«Всегда хотел быть президентом «Зенита». Большая работа Аршавина в родном клубе
Эксклюзив
«Всегда хотел быть президентом «Зенита». Большая работа Аршавина в родном клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android