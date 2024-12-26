Аршавин рассказал о разговоре агента Андреева с губернатором Самарской области Федорищевым

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о разговоре футбольного агента Павла Андреева с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Ранее стало известно, что депутат подал заявление в правоохранительные органы на незаконную деятельность агентских групп в футболе.

— Вы не беспокоитесь за будущее Павла Андреева, учитывая слова губернатора Федорищева?

— На момент нашего разговора Павел Олегович туда съездил, переговорил. Видимо, всё решилось реально, — сказал Андрей Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.