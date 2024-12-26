Опубликовано расписание Зимнего Кубка РПЛ

Определено расписание Winline Зимнего Кубка РПЛ. Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.
Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.
Расписание матчей Зимнего Кубка РПЛ (время — московское):
Группа 1:
30 января, 19:30. «Спартак» — «Краснодар»;
4 февраля, 15:00. «Краснодар» — «Динамо» Москва;
7 февраля, 19:30. «Динамо» Москва — «Спартак».
Группа 2:
31 января, 19:30. ЦСКА — «Ростов»;
4 февраля, 19:30. «Зенит» — ЦСКА;
7 февраля, 15:00. «Ростов» — «Зенит».
Матч за пятое место
10 февраля, 15:00.
Матч за третье место
10 февраля, 19:00.
Финал
11 февраля, 19:30.
Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023-м и 2024-м становился московский «Спартак».