Корнеев назвал «Химки» примером того, как не следует вести дела в футболе

Бывший российский футболист Игорь Корнеев раскритиковал руководство футбольного клуба «Химки». Также Корнеев отметил игру и результаты подмосковной команды в нынешнем сезоне РПЛ. Ранее стало известно, что районный суд Москвы избрал поддерживающему «Химки» бизнесмену Туфану Садыгову меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Для меня это пример, как не нужно вести спортивные дела. И как итог мы видим, что «Химки» — это та команда, которая может получить от любого соперника сколько угодно мячей», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 16 очков по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства «Химки» сыграют с «Факелом».