Аршавин на примере Батракова объяснил, почему игрокам лучше не задерживаться в молодёжке

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о модели развития футболистов через молодёжные и дублирующие команды.

— Нас пытаются убедить, что модель развития футболистов через молодёжку и «двойку» — единственная и основная. Нет ощущения, что в топ-клубах она особо не работает?

— Любые «двойки» тратят достаточно денег, и, сколько бы футболистов ты ни продал, очень сложно отбивать деньги возможностями только одной команды. Пока «Зенит-2» сохраняется. Развитие игроков же происходит по-разному. Богдан Москвичёв должен был перейти в «Зенит-2», но остался с молодыми ребятами. И ничто ему не помешало через полгода оказаться в РПЛ и достойно защищать ворота.

Я анализировал «Спартак-2», в Первой лиге они играли неплохо. Но эти футболисты всё равно не были востребованы в РПЛ и разошлись по низшим дивизионам. Как правило, сильные футболисты играют максимум 30 матчей за «двойки»: либо они востребованы, либо не тянут и не интересны большим клубам. Если ярко выступаешь, можешь вообще из молодёжки в основу попасть. «Краснодару» сам бог велел иметь «двойку», но видно, что не хотят. К молодёжному первенству у меня не всегда позитивный настрой, с точки зрения спорта это турнир низкого уровня. Как правило, это не даёт реализовать возможности тем, кто остаётся там больше, чем на год. Пример Батракова — сразу основа «Локомотива» и сборной России. С другой стороны, если играть в еврокубках, молодёжная команда нужна.

— Какая есть альтернатива?

— Дискуссии идут. Ведь наличие такого числа команд — дополнительные затраты для клубов. Если «Зенит» готов, то другие — нет. В моё время был «Зенит-2», и всё было нормально. Может быть, достаточно одной команды, но по условиям лицензирования — нельзя, — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.